Жительницу Петушинского района осудят за покупки в магазине, которые она оплачивала чужой картой

Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в краже с банковского счета.

По данным УМВД по Владимирской области, 53-летняя женщина в июле прошлого года нашла на улице в соседней области чужую банковскую карту. Ей можно было расплатиться бесконтактным способом, не вводя пароли. Воспользовавшись этим, обвиняемая 39 раз оплачивала покупки в магазинах, потратив 29 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проанализировали информацию о платежах по карте, выяснили, в каких магазинах проходила оплата. В результате оперативники установили местонахождение женщины. Она во всем созналась и возместила потерпевшему материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.