Игра в футбол для муромлян закончилась судом

Муромский городской суд рассматривает дело о компенсации морального вреда, причиненного здоровью истцу во время игры в футбол. В исковом заявлении местный житель указал .что летом прошлого года он играл в футбол. И во время матча один из игроков сильно ударил его ногой, в результате чего он получил травму, нанесшую вред здоровью. Свои нравственные и физические страдания футболист оценил в 150 тысяч рублей. Пнувший его игрок добровольно платить не захотел, и пострадавший решил взыскать их через суд. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время.