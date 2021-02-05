Во Владимирской области осудят мошенников, обманувших жителей на девять с половиной миллионов

Еще в 2017 году у жителя Кольчугино созрел план, как обмануть жителей, предлагая им вложить деньги якобы в высокодоходный бизнес в сфере финансовых операций. В феврале того же года, находясь в Собинке он уговорил помочь местного жителя. Злоумышленники создали для вкладчиков видимость успешной организации, способной принимать наличные на условиях выплаты высоких процентов. Но в действительности они никаких фирм не регистрировали и никакой предпринимательской деятельностью не занимались, а получив деньги доверившихся людей, частично тратили их, а частично использовали для создания видимости успешного имиджа фирмы. В итоге они обманули девятнадцать человек, общая сумма ущерба составила около девять с половиной миллионов рублей. Ранее приятелям уже вынесли приговор за мошенничество. Октябрьским районным судом города Владимира кольчугинец осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок шесть с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, житель Собинки - к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев условно с испытательным сроком четыре года. Вину в обвиняемые признали в полном объеме. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Октябрьским районным судом города Владимира.