Снег во Владимире убирают 57 единиц техники и 70 дворников

фото с сайта городской администрации

Городские коммунальные службы продолжают убирать снег, который прошел вечером 4 февраля и в ночь на 5 февраля. В ночь с четверга на пятницу техника «Центра управления городскими дорогами» (58 единиц) распределила на дороги города песко-соляную смесь для предотвращения образования снежного наката. Затем была произведена патрульная расчистка городских улиц от снега, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.

Утром на улицы города вышли 57 единиц техники и 70 дворников.Городские тротуары от снега расчищают 11 тракторов. 18 комплексных дорожных машин и 2 грейдера повторно проводят расчистку городских улиц от снега и их обработку противогололедными материалами. Снег на снегосвалку вывозят 12 самосвалов.

Замдиректора МКУ «Центр управления городскими дорогами» Николай Дятлов сообщил, что работы по уборке снега будут круглосуточными.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.