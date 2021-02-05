В Кольчугинском районе осудят сбытчика наркотиков

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кольчугинского района 1980 года рождения. Мужчину обвинили по двум статьям - «незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

По данным УМВД, мужчину задержали в мае прошлого года при попытке сбыта наркотиков через «тайник-закладку». В ходе досмотра обвиняемого и его автомобиля, а также по месту жительства полицейские нашли 15 свертков и нефасованное наркотическое средство «героин». Общая масса наркотиков составила 118 граммов. Также полицейские установили причастность обвиняемого к сбыту героина массой в два грамма. Уголовное дело направлено в суд.