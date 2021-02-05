Во Владимирской области каждому четвертому зарплаты не хватает на покупку одежды и обуви

33% жителей Владимирской области сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 43% отметили, что хватает с трудом, а еще 25% признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

43% из тех, кому недостаточно зарплаты, признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. 24% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей, 19% - 10-15 тысяч, остальным недостает менее 10 тысяч рублей в месяц.

При нехватке денег жители региона чаще всего отказываются от покупки новой одежды и обуви (81%) и от путешествий (77%), а также от интересного досуга (74%). Реже всего жители региона готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами (42%) и тратами на образование (38%).

43% опрошенных занимают деньги у родственников, друзей или коллег, 25% предпочитают пользоваться кредитными картами. 4% берут кредит в банке наличными, 6% берут займ в счет зарплаты у работодателя, 4% обращаются в микрофинансовые организации. Любопытно, что еще 39% в ситуации нехватки денег не прибегают ни к одной из перечисленных мер.