Во Владимирской области будут исследовать коллективный иммунитет к инфекционным заболеваниям

Главный санитарный врач по Владимирской области Татьяна Данилова подписала постановление «Об организации мониторинга состояния коллективного иммунитета против вакциноуправляемых инфекцией в 2021 году».

Областное управление Роспотребнадзора проведет серологический мониторинг состояния коллективного иммунитета к дифтерии, коклюшу, столбняку, кори, краснухе, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, вирусному гепатиту В и менингококковой инфекции.

Мониторинга коснутся следующие города и районы: Владимир, Радужный, Селивановский, Меленковский, Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Вязниковский и Гороховецкий районы.

При необходимости нужно организовать дополнительную иммунизацию.