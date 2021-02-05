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В год, посвященный Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», во Владимирской области появятся две новые площадки ГТО

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в этом году запланировано создание в регионе двух спортплощадок для сдачи норм ГТО - в Суздальском и Александровском районах. На строительство объектов выделено 4,4 миллиона рублей (по 2,2 млн. рублей на каждую площадку), из которых 4,2 миллиона – из федерального бюджета.

- Благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории области создаются все возможные условия для вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом – в том числе появляются новые специализированные площадки, где любой желающий может самостоятельно готовиться к сдаче нормативов ГТО. За 2 года в регионе уже построены 11 аналогичных спортплощадок, - отмечает директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач.