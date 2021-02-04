В Суздальском районе водитель фуры влетел в «Мазду»: двое погибших

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

4 февраля в районе 16.00 на 249 километре автодороги «Р-132» в Суздальском районе произошла авария. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, водитель 1978 года рождения на автомобиле «МАЗ» с полуприцепом столкнулся с «Маздой» под управлением водителя 1968 года рождения. После удара машины съехали в кювет и перевернулись.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» и его пассажир 1965 года рождения скончались на месте происшествия, пассажир 1985 года рождения госпитализирован. Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.