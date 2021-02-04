Во Владимире появятся новые заборы около трех пешеходных переходов

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» получил очередной исполнительный лист отдела судебных приставов на установку очередных заборов. Теперь ограды типа «крест» появятся около пешеходных переходов со светофорами на перекрестках улиц Мира и Полины Осипенко, Мира и Батурина и Мира и Горького. В администрации подчеркивают ,что такие заборы – не прихоть мэрии. А требование федерального закона. При этом архитектурные излишества не пройдут – заборы должны четко соответствовать определенному ГОСТу. Кстати, одна двухметровая секция такого забора обходится городской казне в четыре тысячи рублей, а поставить их надо минимум на 50 метров в обе стороны от перехода. Зато считается, что такие заборы помогают защитить прохожих от машин, которые могут вылететь на тротуар.