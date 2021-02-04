В Кольчугино ищут «черных» лесорубов

Кольчугинская межрайонная прокуратура вместе со специалистами местного лесничества во время проверки выяснила, что в Беречинском и Ульяновском участковых лесничествах неизвестные незаконно вырубили пять деревьев, общим объемом 8,61 кубометров. Также они похитили 29 деревьев, общим объемом 13 кубометров, которые повали ветер и бури. Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений составил около 800 тысяч рублей, от похищенной древесины - более 27 тысяч рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в крупном размере, и хищения ветровальных и буреломных деревьев материалы проверки переданы в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения органами полиции возбуждены два дела по статье «кража» и «незаконная рубка лесных насаждений». Поиск злоумышленников продолжается.