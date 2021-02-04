Владимирского подростка, свалившегося в шахту лифта, выписывают домой

Тринадцатилетнего семиклассника, поздно вечером 1 января упавшего в шахту лифта в шестнадцатиэтажки на улице Нижняя Дуброва, 5 февраля выписывают домой из клиники челюстно-лицевой хирургии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф.Владимирского. Напомним, мальчик упал в шахту лифта, застрявшего между третьим и четвертым этажами в одной из многоэтажек на Нижней Дуброве. Подростка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Областной детской клинической больницы, сделали ему операцию на головном мозге. Как рассказала бабушка семиклассника, которая вместе с мамой заботится о подростке, работу владимирских врачей высоко оценили их московские коллеги. Долечиваться ребенка, у которого была травма челюсти, направили в столицу, но теперь он снова вернется домой.

- У него была черепно-мозговая травма, разбит весь череп, уникальную операцию сделали. Сейчас он говорит. Хочется выразить благодарность всем врачам и медсестрам, нейрохирургу, который сделал операцию в ночь на 2 января, лечащему врачу внука из отделения травматологии Лапкину Юрию Владимировичу. Мы ни одного грубого слова не слышали! Спасибо огромное ребятам из 7 «Г» класса школы №37 и их классной руководительницы, которые очень поддерживали нас, дежурному в полиции, который в тот страшный вечер помог вызвать скорую, и спасателям, которые достали моего внука из шахты, - говорит Надежда Ивановна.

Родные надеются, что теперь мальчик будет окончательно восстанавливаться дома.