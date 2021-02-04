Москвич, который получил взятку для бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова,пойдет под суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Москвы. Он обвиняется по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

- Следствием установлено, что в мае - июне 2015 года заместитель губернатора области Дмитрий Хвостов по телефону попросил своего знакомого зайти в одну из строительных компаний Владимира и забрать у генерального директора взятку в размере 10 миллионов рублей, на что москвич согласился, - сообщили в областной прокуратуре.

Выступая в роли посредника, мужчина получил деньги, которые передал Хвостову. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Ленинским районным судом города Владимира.

Напомним, что сам Хвостов уже признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 40 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 3 года.