Владимирских родителей приглашают сообщать о школьных поборах на телефон доверия

Во Владимире открыли телефон доверия для родителей. Теперь сообщить о школьных сборах и взносах можно по телефону 53-70-85. Этот вопрос глава города Андрей Шохин поднял на оперативной планерке с руководителями социальной сферы. На особом контроле - оплата физической охраны общеобразовательных школ за счет городского бюджета. Напомним, в этом году впервые из городского бюджета выдели почти пятнадцать миллионов на охрану школ ЧОПами, раньше за услуги которых платили родители. А с 1 февраля все школы заключили договора с охранниками, оплатив их из бюджета. В этом году безопасность школьников и учителей обойдется городской казне в 45 миллионов 456 тысяч рублей. Андрей Шохин пообещал, что если он узнает, что в какой-то школе с родителей попытаются «по старинке» взять деньги за охрану, то в отношении директора будет принято совершенно определенное кадровое решение. Правда, у родителей школьников есть вопрос: как быть с деньгами, которые они сдали на охрану еще в сентябре на весь год? Возвращать их никто не собирается.