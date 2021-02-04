Александровец избил лежачую мать и оставил умирать в квартире

Тридцативосьмилетний житель Александрова осужден за совершение особо тяжкого преступления в отношении своей больной матери. В августе прошлого года взрослый сын поругался с семидесятипятилетней мамой, которая не могла сама ходить, и несколько раз ударил ее по голове. Как потом выяснили следователи, мужчина злился, что ему приходится ухаживать за пожилой беспомощной родительницей и не хотел этого делать. Еще несколько дней избитая женщина находилась в сознании, но сын не помог ей и не вызвал скорую помощь. В результате пожилая женщина умерла от полученных травм. С учетом всех обстоятельств уголовного дела мужчина приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.