На ликвидацию последствий пожара в Собинских казармах выделили 5 миллионов рублей

Более 5 млн рублей из резервного фонда администрации Владимирской области выделено на ликвидацию последствий пожара в так называемых Собинских казармах. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области.

Власти Собинки должны направить эту субсидию на развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, проведение текущего ремонта муниципального маневренного фонда, проведение работ по ограничению доступа в дом №7 на Рабочем проспекте, составление технического отчёта по результатам обследования строительных конструкций указанного жилого дома, разработку проекта противоаварийных работ крыши объекта культурного наследия регионального значения «Здание рабочих казарм ХIХ века».