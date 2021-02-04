Бывшая сотрудница МКУ "Благоустройство" осуждена за мошенничество

В Ленинском районном суде города Владимира завершилось рассмотрение дела в отношении 36-летней женщины, которую признали виновной в "мошенничестве" и "злоупотреблении доверием, совершенном с использованием своего служебного положения".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, все началось в 2016 году, когда городское управление ЖКХ подписало контракт на отлов и контроль за безнадзорными животными с ООО «Амест». Расчет по контрактам осуществлялся ежемесячно за фактически оказанные услуги после предоставления компанией отчетной документации в МКУ «Благоустройство». И тут к частникам обратилась женщина из муниципального учреждения, которая была обязана проверять и согласовывать акты сдачи-приемки услуг до их подписания начальником управления. Она предложила принимать выполненные работы без надлежащей проверки, а также ускорить и сократить сроки рассмотрения подтверждающих документов. За свои услуги она просила переводить на банковскую карту родственницы от 10 до 35 тысяч рублей. В течение нескольких лет ООО «Амест» перевела в общей сумме 241 тысячу рублей.

На суде обвиняемая вину признала полностью. Суд дал ей два года условно и на год лишил возможности работать в госучреждениях.