Администрация Суздальского района четвертый год пытаются продать свинарник и сельский клуб

Администрация Суздальского района продает сразу два здания с земельными участками. Один из них – свинарник на улице Ленина в городе Суздале, общей площадью более 130 «квадратов» с участком почти 800 квадратных метров. За него чиновники просят 803 тысячи рублей – это начальная цена аукциона. Второе здание – клуб в селе Семеновское-Красное. Здание площадью более 144 квадратных метров и участком 384 «квадрата» готовы отдать за 115 тысяч рублей. Интересно, что и свинарник, и сельский клуб уже дважды пытались продать – в 2018 и 2020 годах. Но аукционы не состоялись – не нашлось ни одного желающего приобрести их.