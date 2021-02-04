Во Владимире на двух пассажиров без масок составили протоколы

Мэрия продолжает ежедневно проводить рейды в автобусах и троллейбусах, добиваясь соблюдения «коронавирусных» ограничений. 4 февраля чиновники вместе с полицией побывали в 41 автобусе и троллейбусе. Все водители и кондукторы, как и большинство пассажиров, были в масках, те, кто ехал без СИЗов после просьбы их надевали. Но нашлось два пассажира, которые и после этого отказались надевать маски. В отношении нарушителей составлено два протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Им грозит штраф от пятнадцати до сорока тысяч рублей, впрочем, суды могут и ограничиться предупреждением, если такое административное правонарушение совершено впервые.