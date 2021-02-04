В деревне Суздальского района ввели карантин по бешенству

Владимирская область давно остается неблагополучной территорией по бешенству животных. Новый карантин из-за опасного заболевания ввели в деревне Внуково Суздальского района 3 февраля. Продлится он практически месяц, до 26 февраля. В это время из деревни нельзя вывозить собак и кошек и продавать их. Также собак требуют держать на привязи, чтобы уменьшить их шансы встретиться с дикими и бездомными животными, и сделать прививку от бешенства всем питомцам, которые живут в угрожаемой зоне – Новоалександровском муниципальном образовании Суздальского района.