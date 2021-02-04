В Муроме суд не стал рассматривать дела в отношении участников несанкционированного митинга

В Муромский городской суд поступило пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей «О нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия». Как следует из материалов дел, муромляне 23 января в компании группы местных жителей приняли участие в несанкционированном митинге, который проходил в городе на Оке. Но рассматривать эти дела в суде не стали: определениями Муромского городского суда все эти протоколы об административных правонарушениях с прилагаемыми к ним материалами возращены в МО МВД России «Муромский» для устранения недостатков. После этого материалы вновь могут вернуть в суд.