Во Владимире аварийный ремонт выполнят на 10 улицах

Городские коммунальные службы убирают снег, который выпал в областной столице вечером 3 февраля.

Ночью было проведено распределение на улицах города песко-соляной смеси для предотвращения образования снежного наката, а также выполнена патрульная расчистка снега на городских дорогах. К работе было привлечено 50 единиц техники «Центра управления городскими дорогами». Также силами 14 самосвалов и 7 фронтальных погрузчиков продолжались работы по вывозу собранного снега на снегосвалку.

Сегодня сотрудники «Центра управления городскими дорогами» продолжают убирают снег и наледь с дорог и тротуаров областного центра. Работают 55 единиц техники и 69 сотрудников ручной снегоочистки. 11 самосвалов и 7 фронтальных погрузчиков продолжают вывозить снега на снегосвалку. Идут работы по уборке уплотненного снега на дорогах и тротуарах, а также по очистке снега и наледи с крыш остановочных павильонов.

Замдиректора МКУ «Центр управления городскими дорогами» Николай Дятлов сообщил, что сегодня будут продолжены работы по аварийному ремонту асфальтового покрытия. Будет устранены повреждения на ул. Офицерская, Октябрьский проспект, Погодина и др. Всего аварийный ремонт будет выполнен на 10 улицах.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.