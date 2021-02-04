Владимирцам предлагают сделать "Сказочную Масленицу"

фото городской администрации

В конце зимы наступает самый вкусный праздник — Масленица. В этом году масленичная неделя пройдет с 8 по 14 марта.

По традиции в воскресенье, в день окончания масленичной недели, проводятся народные гуляния, ярмарки. Администрация Ленинского района приглашает предприятия, учреждения, организации, жителей города принять участие в конкурсе масленичных кукол «Сказочная Масленица».

Уже традиционным стали номинации: «Творческие работы малых форм» (не менее 20 см), «Творческие работы больших форм» (не менее 1,5 м), «Творческая работа образовательного учреждения».

В основу создания образа куклы должны быть положены темы и идеи русских народных сказок, сказаний и эпосов.

Все творческие работы будут выставлены 14 марта в сквере у здания Областного суда. Награждение победителей и участников конкурса, а также выставка творческих работ будет проводиться в день празднования Масленицы.

Прием заявок осуществляется до 8 марта по адресу: г. Владимир, ул. Никитская, д. 4а, каб. 29 или по электронной почте lenadm.culture@vladimir-city.ru (тема: «Сказочная Масленица»).

Уточнить условия участия в конкурсе можно по телефону 32-46-82