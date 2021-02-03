У Владимирского отдела ЗАГС новый руководитель

Директор Департамента юстиции М.В. Новиков, заместитель Главы г. Владимира В.А. Гарев, заведующий отделом ЗАГС Я.А. Митрохина. Фото департамента юстиции

Как сообщает областной департамент юстиции, распоряжением главы города на должность заведующим отделом ЗАГС администрации города Владимира назначена тридцатидевятилетняя Яна Александровна Митрохина. Она родилась в городе Владимире, имеет три высших образования, но ранее в городском отделе ЗАГС не работала. Напомним ,Галина Карташова, тридцать пять лет посвятившая этой работе и сначала возглавлявшая Дворец бракосочетаний областной столицы, а потом отдел ЗАГС, в январе ушла в отставку. Как отмечали в мэрии, она подготовила профессиональный коллектив, но замену ей нашли не в ее отделе. Новую заведующую Владимирского отдела ЗАГС уже представили коллективу.