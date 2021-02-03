Житель Киржача выращивал марихуану в теплице

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в незаконном хранении наркотиков. По данным УМВД по Владимирской области, в октябре прошлого года сотрудники уголовного розыска нашли в доме обвиняемого более килограмма растений конопли и готовые к употреблению 10 граммов марихуаны.

Установлено, что мужчина купил несколько семян конопли и высадил их в специально подготовленной для этого теплице. Когда растения достигли необходимого роста, обвиняемый собрал их и хранил у себя дома. Уголовное дело направлено в суд.