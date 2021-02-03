Во Владимирской области сотрудники МЧС патрулируют водоемы на снегоходе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

Каждый день сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России выезжают на водоемы области и проводят профилактические рейды. Очередной состоялся 3 февраля на водохранилище Содышка.

Для оперативности работы сотрудники МЧС задействовали в патрулировании проходимую технику – снегоход и снегоболотоход. У рыбаков спрашивали, есть ли у них с собой средства спасения и какими правилами они руководствуются во время подледной ловли.

Специалисты напомнили, что безопасным является лед толщиной от 7-10 сантиметров. Самый опасный период начинается во время оттепели, а также во время становления льда. Даже имея толщину в 10 сантиметров, лед может быть рыхлым и непрочным.

- В настоящее время на Содышке толщина льда составляет около 50 сантиметров. Тем не менее рыбаки должны помнить о правилах безопасности. Использование снегоходов и снегоболотохов в патрулировании позволяет не только повысить эффективность профилактики, но и усовершенствовать навык управления данными транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.