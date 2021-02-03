У компании "АДМ" во Владимире отберут пять автобусных маршрутов

Администрация города Владимира в истории с перевозчиком "АДМ", который, по мнению многих горожан, стал главным виновником "транспортного коллапса" во Владимире, приняла соломоново решение. Компанию не стали полностью выгонять с рынка пассажирских перевозок, однако лишат к концу месяца пяти автобусных маршрутов.

Как сообщил нам официальный представитель мэрии Александр Карпилович, такое решение принял глава областного центра Андрей Шохин. Полный список отбираемых маршрутов в администрации пока не назвали, но среди них будут маршруты № 9С и 11С. Кому они достанутся, решат на конкурсной основе.

Основной причиной подобного решения стало невыполнения компанией "АДМ" своих обязательству. В частности, не все машины выходили на маршрут. В пример Александр Карпилович назвал маршрут №29С, где третьего февраля вместо пяти положенных машин вышла только одна.