В Судогодском супермаркете торговали просроченными продуктами

Нарушения обнаружили во время совместной проверки прокуратуры и специалистов регионального Роспотребнадзора. Проблемы нашли в двух супермаркетах разных крупных сетей, один из которых расположен на улице Химиков, а другой на улице Коммунистической. В магазине на улице Химиков продавали продукты с истекшим сроком годности, а в другом супермаркете нашли нарушения технических регламентов в части наличия обязательной маркировки реализуемого товара. В отношении руководителей предприятий возбудили административные дела по статье «нарушение продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукции». В результате их оштрафовали на десять тысяч рублей.