На организацию Киржачсного района завели уголовное дело за просроченные парашюты

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 238 за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Установлено, что одна из организаций Киржачского района, где можно было прыгнуть с парашютом, использовала в работе парашютные системы, срок эксплуатации которых истек в 2011, 2015, 2017 годах.

Сразу после совершения прыжков у четырех парашютистов изъяли негодное к эксплуатации снаряжение на экспертизу. С помощью нее установят качество используемых парашютов. По данным СК, почти каждый день с 2018 года в данной организации прыгали с парашютом около 50 человек, при этом плата за одиночный прыжок составляла 4000 рублей, за прыжок с инструктором – 10500 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.