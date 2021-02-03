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На организацию Киржачсного района завели уголовное дело за просроченные парашюты

Несмотря на истекшие сроки годности, с парашютом прыгало в день по 50 человек
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 238 за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Установлено, что одна из организаций Киржачского района, где можно было прыгнуть с парашютом, использовала в работе парашютные системы, срок эксплуатации которых истек в 2011, 2015, 2017 годах.

Сразу после совершения прыжков у четырех парашютистов изъяли негодное к эксплуатации снаряжение на экспертизу. С помощью нее установят качество используемых парашютов. По данным СК, почти каждый день с 2018 года в данной организации прыгали с парашютом около 50 человек, при этом плата за одиночный прыжок составляла 4000 рублей, за прыжок с инструктором – 10500 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал