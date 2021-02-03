В саду Юрьев-Польского района замерзали дети

Нарушения в работе детского сада №9 «Золотой ключик» комбинированного вида» нашли в январе. Там не соблюдались санитарные требования: в спальне и игровой комнате в группах № 6 и № 13 детского сада температура была от + 16°С до + 17°С, что ниже показаний, установленных требованиями санитарных правил. Кроме того, в группе №6 детские вещи сушили на батареях. Родители, обеспокоенные здоровьем своих детей, написали возмущенные посты в соцсетях, которые и привлекли внимание к проблеме. Прокуратурой района в адрес и.о. заведующего детским садом внесено представление, также в отношении и.о. заведующего образовательного учреждения возбуждено производство об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (за нарушение санитарно-эпидемиологических требований воспитания и обучения детей. Этой статье для должностных лиц предусмотрен штраф от трех до семи тысяч рублей. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, но руководство детского сада уже постаралось исправить нарушения.