Владимирский педагог вышла в финал конкурса "Воспитатель года России-2020"

С 10 по 15 февраля в Перми пройдет заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2020». В числе 80 участников финала конкурса - Ирина Папурина, инструктор по физической культуре детского сада №13 города Владимира.

Ирина Папурина занимается педагогической деятельностью 14 лет. В 2020 году она стала победителем конкурса профессионального мастерства во Владимирской области. Как подчеркивают ее коллеги, эта награда абсолютно заслужена - методиками физического воспитания Ирины Папуриной пользуются педагоги всего региона.

25 января жюри завершило оценку конкурсных материалов в рамках заочного тура заключительного этапа конкурса. Эксперты оценили работы участников по конкурсным испытаниям «Интернет-портфолио» и «Визитная карточка «Я – педагог».

В первом очном туре финала участники должны пройти два конкурсных испытания – «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором очном туре конкурсантов ждут еще два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу».

Подведение итогов конкурса, награждение победителя и лауреатов состоится 14 февраля.