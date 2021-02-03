Во Владимирских магазинах нарушили «коронавирусные» ограничения

В начале февраля в областной столице чиновники провели очередной рейд по магазинам и другим предприятиям потребительского рынка. За два дня проверили шестнадцать точек, нарушения нашли в четырех из них. Основное нарушение — своевременно не обновляется разметка для социальной дистанции между посетителями. А вот маски, которые обязательны во всех общественных местах, на всех проверенных объектах исправно носили и покупатели, и персонал. В мэрии напоминают: за несоблюдение «коронавирусных» ограничений предусмотрены административные штрафы причем как для обычных жителей, так и для самих предприятий.