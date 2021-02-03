В Суздале покажут иконы, написанные в начале XXI века

5 февраля в зале № 9 экспозиции «История Суздальских монастырей» (МК «Спасо-Евфимиев монастырь») откроется выставка «Возвращение к истокам».

На выставке представлены иконы, написанные в начале XXI века нашими современниками, художниками-иконописцами, которые живут и работают во Владимире, Суздале и Мстере. Экспонаты отличаются стилистическим разнообразием и широким кругом иконографических сюжетов.

Икона, как и всякое искусство, предполагает творчество. Несмотря на регламентацию канона, иконопись эволюционирует. Поэтому самое трудное для иконописца – найти гармонию между следованием традиции и новаторством, которое неизбежно в искусстве.

Современные мастера ориентируются на «золотой век русской иконы» (XV–XVI столетия), на ранние христианские образы, на произведения Синодального периода. Но талантливый художник, глубоко прочувствовавший древние образцы, способен создать новое явление в традиции. Так появляются новые иконографические сюжеты и формируется художественный язык современных икон.

Выставка будет работать до 1 августа.