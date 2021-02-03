Во Владимирской области больным коронавирусом старше 55 лет предложат госпитализацию в стационар

3 февраля на брифинге по текущей эпидситуации в регионе директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова отметила, что возрастным пациентам, у которых подтвержден коронавирус, будут предлагать госпитализацию в стационары. На данный момент у нас функционирует 1725 коек, свободно из них 668.

- Сейчас при выявлении пациента с коронавирусной инфекцией лечащий врач должен провести стратификацию степени риска для больного. К группе риска относятся люди старше 60 лет и пациенты от 55, страдающие сахарным диабетом. Как показал период наблюдения, у этих больных вирус протекает гораздо тяжелее и имеет осложнения. Поэтому сегодня при наличии свободного коечного фонда, мы настаиваем на том, чтобы эти пациенты были госпитализированы. В условиях стационара гораздо проще обеспечить и лабораторный контроль, и рентгенологический, и справиться с утяжелением исходных заболеваний. Мы выпустили распоряжение о превентивной госпитализации пациентов, у которых есть клинические проявления, - сказала Елена Утемова.