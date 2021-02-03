За пандемийный год во Владимирской области стали больше убивать и меньше насиловать

Как отметили в областной прокуратуре, за 2020 год выросла регистрируемая преступность. Общее количество преступлений по сравнению с 2019 годом возросло на 3,5 %, с 16787 до 17371. Чаще всего совершают преступления небольшой и средней тяжести – на их долю приходится более 71,7 % зарегистрированных преступлений. В прошлом году в области наметился рост тяжких и особо тяжких преступлений - их стало больше на 6%, 4921. В первую очередь это связано с ростом краж и мошенничеств с использованием банковских карт и интернета – их число увеличилось с 2058 до 3329.

Кроме того, за год выросло число убийств с 62 до 70. Но есть и хорошие новости: одновременно сократилось количество преступлений по фактам причинения тяжкого вреда здоровью со 191 до 162, изнасилований с 18 до 12 (-33,3 %) и разбоев с 45 до 40. Большинство этих преступлений раскрыты: убийств – 98,5 %, причинения тяжкого вреда здоровью – 97,1 %, изнасилований -100 %, разбоев – 88 %. Но в целом общая раскрываемость по сравнению с 2019 годом незначительно снизилась и составила 51,2 % (а была 54,8 %). Меньше всего преступлений раскрыто во Владимире – 38,1 %, Ковровском – 49,9 %, Вязниковском – 50,7 % и Судогодском районах – 52,2 %. Практически неизменным остается количество преступлений, совершенных в общественных местах - 5172 и на улицах – 2825, меньше на 1,9 % стало преступлений, совершенных в состоянии опьянения – 3078, и на 1,3 % меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними – 378.