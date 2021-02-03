Владимирская администрация закупает рассаду цветов для городских клумб

Весна близко: мэрия объявила аукцион на поставку цветочной рассады петуний – их планируется приобрести восемь с половиной тысяч штук. На это приобретение администрация готова выделить 481 695 рублей. Цветы планируется приобрести разных цветов - белые, коралловые и красные. Также в требованиях указано, что цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, корневая система должна полностью оплетать земляной ком, а поставка увядающих растений не допускается.