Из Владимирской области с нарушениями вывезли древесину

Индивидуальный предприниматель, занимающийся лесозаготовкой в Киржачском районе, нарушил требования законодательства: он вывез из карантинной фитосанитарной зоны Владимирской области подкарантинную продукцию – 32 кубометров хвойных пород в Нижегородскую область без карантинных сертификатов. Карантин ввели, поскольку в этих лесах появились вредители, которые с непроверенной древесиной могли попасть в другие регионы. То есть их карантинное фитосанитарное состояние не было установлено. Теперь в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф.

Также во Владимирскую область с нарушениями ввезли две с половиной тонны зерен кукурузы из Краснодарского края. Эту подкарантинную продукцию доставили индивидуальному предпринимателю нашего региона еще в декабре прошлого года, но он, вопреки требованиям, о прибытии продукции в место назначения не известил Россельхознадзор и не погасил карантинный сертификат в ФГИС «Аргус-Фито». Возбуждены два административных дела.