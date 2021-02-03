В Судогде на пожаре погиб 84-летний мужчина

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2 февраля в 23.31 загорелась одна из квартир в деревянном жилом доме на улице Карла Маркса в Судогде.

Несмотря на то, что пожарные прибыли уже через три минуты после сообщения о возгорании, в одной из квартир они нашли тело 84-летнего мужчины. Спасатели проникли в квартиру через окно и вынесли его на улицу. Там медики констатировали смерть пенсионера. Сам же пожар (горела кровать) достаточно быстро был ликвидирован. Другие квартиры не пострадали. Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Во время тушения из других квартир эвакуировали трех человек, в том числе одного ребёнка.

Пожар первым обнаружил один из соседей, он незамедлительно сообщил об этом в пожарную охрану. По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём погибшего. Соседи говорят, что он вел асоциальный образ жизни. Возможно, он закурил в постели.