Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Мать, убившую маленького ребенка, признали психически больной

Ее отправят на принудительное лечение
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий

Во Владимирской области направлено в суд постановление для применения принудительной меры медицинского характера в отношении тридцатилетней жительницы Мурома, которая убила своего девятилетнего сына. Установлено, что в ночь на 23 октября прошлого года женщина, последние несколько лет наблюдающаяся у психиатра и имеющая психическое расстройство, у себя дома подошла к спящему ребенку и нанесла множество ударов ножом. В результате мальчик умер на месте происшествия. Согласно заключению комиссии экспертов она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело будет рассматриваться Владимирским областным судом.

Криминал