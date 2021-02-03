В Гусь-Хрустальном из-за пожара в подвале дома эвакуировали 15 жильцов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

3 февраля в 06.45 в пожарную охрану сообщили о возгорании в многоквартирном жилом доме на ул. Теплицкий проезд Гусь-Хрустального. По прибытию к месту пожара наблюдалось задымление в подвале, на улицу пришлось эвакуировать 15 жильцов. Пожарные ликвидировали пламя на площади шести квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, дознаватели сейчас будут устанавливать причину, пока известно, что загорелся мусор в подвале. К ликвидации привлекалось пять единиц техники и 15 человек личного состава.