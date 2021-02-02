Житель Суздаля незаконно получил пособие по безработице

Житель Суздаля 31 года с 30 апреля прошлого года получал пособие по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей. Кроме того, как молодой отец двух маленьких детей он получал еще ежемесячную доплату в шесть тысяч – по три тысячи рублей на каждого ребенка. Но с 14 августа прошлого года он устроился на работу в ЗАО «Суворовское» на должность механика. Сообщать в центр занятости населения города Суздаля он не стал, поэтому получал пособие дальше. Ему переплатили сорок тысяч рулей. Теперь в отношении отца семейство возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», сейчас идет расследование. Это не первый такой случай в регионе: недавно уголовное дело возбудили в отношении вязниковца, который также незаконно получал пособие по безработицею.