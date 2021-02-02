Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Петушинском районе водитель, который купил права, попал в ДТП

На мужчину возбудили уголовное дело
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Покрова. Его обвинили в использовании поддельного удостоверения. В сентябре прошлого года он попал в ДТП, после автомобиль был помещен на специализированную стоянку. Когда мужчина пришел в ГИБДД, чтобы вернуть машину, предъявил водительское удостоверение, которое вызвало сомнение.

В результате проверки выяснилось, что документ с данным номером принадлежит другому человеку, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Мужчина признался, что купил удостоверение, посчитав законный способ получения документа слишком длительным. Уголовное дело направлено в суд.

Криминал