В Гусь-Хрустальном мужчину задержали с шестью свертками амфетамина

В конце декабря прошлого года полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 29-летний местный житель. Оперативники нашли у мужчины шесть полимерных пакетов, которые были спрятаны в кармане одежды. Вещества направили на исследование, оно показало, что в пакетах был амфетамин массой почти два грамма. По словам задержанного, наркотическое вещество он купил для личного потребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, такой же факт выявили в Гороховецком районе. В ноябре прошлого года сотрудники ГИБДД, которые остановили для проверки документов автомобиль, обратили внимание на пассажира. Позже у него нашли сверток красного цвета с синтетикой. Мужчина заказал наркотическое средство через интернет для личного потребления. Уголовные дела переданы в суд. Задержанных могут лишить свободы на срок до десяти лет.