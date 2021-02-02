Снег во Владимире убирают 50 единиц техники и 70 дворников

фото с сайта городской администрации

Сегодня сотрудники городского «Центра управления городскими дорогами» продолжают убирают снег и наледь с дорог и тротуаров областного центра. Работают 50 единиц техники и 70 дворников.

Особое внимание уделено вывозу снега на снегосвалку. Эти работы идут круглосуточно. Замдиректора МКУ «Центр управления городскими дорогами» Николай Дятлов сообщил, что в дневную смену выполняется до 60 рейсов, а ночью количество рейсов доходит до 120. Работы по вывозу снега будут продолжаться круглосуточно до тех пор, пока снег не будет убран с улиц города.

По вопросам уборки города можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.