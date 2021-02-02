Рисунок 9-летнего владимирского школьника выставят в залах Италии

фото с сайта ДДюТ

Учащиеся изостудии «Василиса» Дворца детского (юношеского) творчества (педагог Елена Перевозчикова) отмечены дипломами Международного конкурса живописи и графики для детей «Мир вокруг нас. Италия».

Конкурс проводила Везувианская академия искусства и культуры, Италия.

Работы на конкурс принимались с мая по декабрь прошлого года. Жюри подвели итоги в конце года и опубликовали результаты на сайте конкурса, дипломы и сертификаты дети получили по электронной почте.

6-летняя Кира Таланова выполнила рисунок на тему «Похищение Европы…Зевс», 9-летний Семен Мельников нарисовал вулкан Везувий.

Как сообщает сайт ДДюТ, работа Семена акварель «Везувий» получила уникальную возможность участия в итоговой выставке в залах исторического сооружения 18 века Казина Ванвителлиана (Casina Vanvitelliana).