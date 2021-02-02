Владимирский спортсмен взял "золото" на Кубке России по тяжелой атлетике

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С 25 января по 1 февраля в г. Старый Оскол (Белгородская область) состоялся Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

18-летний владимирский спортсмен Артур Бабаян завоевал золотую медаль в весовой категории 96 кг. Он стал победителем Кубка России среди мужчин, а также установил рекорд страны в рывке среди юниоров - 168 кг.

Перед соревнованиями министр спорта Олег Матыцин встречался со сборной России по тяжелой атлетике на тренировочной базе "Новогорск" в г. Рузе, где обсуждались вопросы развития тяжелой атлетики в стране, напутствовал участников Кубка России и вручил трем спортсменам, в том числе Артуру Бабаяну, знаки и удостоверения "Мастер спорта международного класса".