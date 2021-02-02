Больше 8 тысяч владимирцев стоят на учете с астмой и более 11,5 тысяч – с ХОБЛ

По данным областного департамента здравоохранения, во Владимирской области только за шесть месяцев 2020 года диагноз ХОБЛ поставлен 3708 пациентам, а диагноз бронхиальная астма – 1554 человекам. Во Владимире на медицинском учете состоят более 8 тысяч пациентов с астмой и более 11,5 тысяч – с ХОБЛ.

Владимирцев, которым диагностирована бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких, приглашают на бесплатные лекции по профилактике этих заболеваний. Занятия будут вести высококвалифицированные врачи. Автором проекта стал главный внештатный пульмонолог области Игорь Петряков.

Новый проект предполагает усиление работы с молодежью – учащимися владимирских школ и колледжей. С помощью наглядных пособий ребятам будут рассказывать о том, какие опасные заболевания может вызвать табакокурение. Причем речь пойдет не только о сигаретах.

Место проведения лекций будет городская больница №4 на улице Каманина, 25.

Записаться на занятия по проекту «Легкое дыхание» можно по телефонам:

8 (903) 645 04 86 (Игорь Валерьевич Петряков), 8 (904) 251 84 82 (Татьяна Федоровна Кузьмина, директор АНО «Про здоровье»).