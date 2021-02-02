Владимирское "Торпедо" приступило к тренировкам

Футболисты владимирского «Торпедо» в полном составе начали учебно-тренировочный сбор, который проходит во Владимире.

Как сообщает пресс-служба клуба, из игроков, находящихся на контракте, на первой тренировке отсутствовал лишь Никита Кривцов, который в данный момент находится на просмотре в ярославском «Шиннике». Вопрос по нему, скорее всего, будет решаться после возвращения волжского коллектива из Турции.

По словам главного тренера команды Дмитрия Вязьмикина, к тренировочному процессу будут привлечены и юные воспитанники владимирской СШОР - Чантурия, Савельев, Смирнов, Панюхин, Соболев, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны на просмотровом сборе в декабре и января.

До 12 февраля черно-белые будут заниматься в родном городе, чередуя тренировки как на Малой спортивной арене, так и в зале. На последний день этого сбора назначена товарищеская игра со «Знаменем Труда» из Орехова-Зуева.