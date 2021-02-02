Во Владимире покажут спектакль про Василия Теркина

Как сложно бывает знать правду. А узнав ее – забыть. Где нам взять память о прошлом? О любви к родине, о человечности, о героизме, о самопожертвовании? Из рассказов старших поколений, прошедших сквозь время. Из документов, из книг, из фильмов, из спектаклей.

Книга про бойца «Василий Теркин» Александра Твардовского является тем самым документом – собирательным образом советского солдата перенесшего все тяготы войны, но оставшимся Человеком!

Сможем ли мы понять и принять, хотя бы на мгновение, этот образ, эти мысли и переживания?

Студия театра «Новая сцена» предлагает владимирцам окунуться в память.

Начало спектакля 5 февраля в 19:00. Он пройдет в студии театра "Новая сцена" (ул. Горького,69).

Приобрести билеты можно в кассе ГДК. Касса работает: пн.-пт. с 16:00 – 19:00)

Количество билетов ограничено!