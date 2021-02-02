Во Владимире будут судить горожанина, распылившего в лицо полицейского газ

Тридцативосьмилетнего жителя ЗАТО город Радужный обвиняют в применение насилия в отношении представителя власти, то есть применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. По версии следствия, днем 23 января мужчина принимал участие в несанкционированном митинге на Театральной площади во Владимире и умышленно распылил одному из полицейских, работавших на мероприятии, в лицо газо-перцовую смесь «Шок». Сейчас мужчина вину признал и раскаялся. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.